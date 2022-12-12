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50-летний Ягр делает две голевые передачи в матче чешской Экстралиги

50-летний Ягр делает две голевые передачи в матче чешской Экстралиги
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в составе «Кладно» принял участие в матче чешской Экстралиги с «Либерецем» (3:7).

Для 50-летнего форварда эта игра стала первой с 8 марта 2022 года. Во вчерашнем матче Ягр сделал две результативные передачи.

В начале октября 2022 года Яромир заявил, что он подумывает о завершении карьеры, поскольку ему не хватало мотивации, чтобы продолжать играть.

В послематчевом интервью Ягр признался, что принял решение выйти на лёд по причине того, что у «Кладно» из-за болезни не могли принять участие в матче 12 игроков, а «Либерец» не согласился на перенос встречи. При этом легендарный нападающий не смог однозначно ответить на вопрос, стоит ли ждать его появления на льду в предстоящих играх.

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