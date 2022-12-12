Главный тренер «Кладно»: грустно, что нашему лучшему игроку 50 лет, этим всё сказано

Главный тренер «Кладно» Павел Скрбек прокомментировал итог матча с «Либерецем» (3:7) в чешской Экстралиге и высказался о двух набранных очках в исполнении 50-летнего Яромира Ягра.
«Матч оцениваю плохо, мы пропустили семь шайб. У нас было много хороших смен в первом и втором периодах, где мы создавали давление, но, к сожалению, сегодня голы забили соперники. Мы были ужасно слабы перед своими воротами, мы пропустили, наверное, пять шайб с пятака. Это наша большая слабость. Нам не хватает самоотдачи в игре. Результат выглядит зловеще. Грустно, что нашему лучшему игроку 50 лет, этим всё сказано», — приводит слова Скрбека iSport.cz.
Для Ягра эта игра стала первой с 8 марта 2022 года и 2482-й в его профессиональной карьере. В начале октября 2022 года Яромир заявил, что он подумывает о завершении карьеры, поскольку ему не хватает мотивации, чтобы продолжать играть.
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