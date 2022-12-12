Рантанен прокомментировал хет-трик в матче с «Сент-Луисом» и отметил Ничушкина

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился эмоциями от своего хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ), который прошёл минувшей ночью.
Финн стал единственным, кто забрасывал шайбы в составе своей команды, включая решающую в овертайме. В дополнительную пятиминутку российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин вошёл в зону, оставил шайбу защитнику Кейлу Макару, который бросил по воротам «Блюз», а Рантанен оказался самым расторопным на добивании.
«Я думаю, что мы знали, что делать, и нам просто нужно было победить. Мы пытались придерживаться игрового плана, и нам это удалось в первую же смену (в овертайме. — Прим. «Чемпионата»). Хорошая игра Кейла и Вэла», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.
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