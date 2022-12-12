«Сент-Луис» вернул Торопченко из АХЛ

Российский нападающий Алексей Торопченко вернулся в основной состав «Сент-Луиса».
Россиянин был отправлен в «Спрингфилд» 29 ноября набирать форму. За это время он провёл пять матчей в АХЛ, в которых набрал три (1+2) балла.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Торопченко 15 игр за «Блюз» и одно (1+0) очко. Он был выбран «Сент-Луисом» под общим 113-м номером на драфте НХЛ в 2017 году.
«Сент-Луис» имеет 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Сегодня ночью команда Крэйга Берюбе уступила «Колорадо» (2:3 ОТ). «Блюз» вели в счёте 2:1 за девять секунд до окончания основного времени, однако форвард «лавин» Микко Рантанен сначала сравнял счёт, а потом в овертайме принёс своей команде победу. «Сент-Луис» выиграл лишь два из десяти последних матчей.
- 12 декабря 2022
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:38
-
14:04
-
13:29
-
13:04
-
12:28
-
12:05
-
11:36
-
11:10
-
10:55
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
09:17
-
08:58
-
08:47
-
08:30
-
07:59
-
07:36
-
07:22
-
07:01
-
06:40
-
06:24
-
06:22
-
05:55
-
05:49
-
05:49
-
05:42
-
05:33