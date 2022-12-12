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«Сент-Луис» вернул Торопченко из АХЛ

«Сент-Луис» вернул Торопченко из АХЛ
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Российский нападающий Алексей Торопченко вернулся в основной состав «Сент-Луиса».

Россиянин был отправлен в «Спрингфилд» 29 ноября набирать форму. За это время он провёл пять матчей в АХЛ, в которых набрал три (1+2) балла.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Торопченко 15 игр за «Блюз» и одно (1+0) очко. Он был выбран «Сент-Луисом» под общим 113-м номером на драфте НХЛ в 2017 году.

«Сент-Луис» имеет 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Сегодня ночью команда Крэйга Берюбе уступила «Колорадо» (2:3 ОТ). «Блюз» вели в счёте 2:1 за девять секунд до окончания основного времени, однако форвард «лавин» Микко Рантанен сначала сравнял счёт, а потом в овертайме принёс своей команде победу. «Сент-Луис» выиграл лишь два из десяти последних матчей.

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