Экс-игрок СКА: сольной игры уровня Капризова от Кузьменко мы не видим

Экс-игрок СКА и ЦСКА Михаил Панин рассказал про стиль игры форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко и высказал мнение, сможет ли 26-летний игрок войти в элиту НХЛ.

«Неожиданность ли, что Кузьменко так удачно вписался в состав «Ванкувера», идёт третьим среди российских снайперов в нынешнем чемпионате НХЛ — после Капризова и Овечкина? Прежде всего он получил доверие тренера. Но, в принципе, Кузьменко действует в том же стиле, что и в СКА. Старается удерживать позицию ударного игрока, подворотного. Много выходит в большинстве: там и забивает, и набирает очки. Но таких сольников, как у Овечкина в своё время, мы не увидим. Когда Александр промалывал соперников, просачивался, в падении забивал. Или уровень того же Малкина, который в молодости со своим почти двухметровым ростом пролетал всю площадку.

Опять же, «Ванкувер» не озадачен какими-то суперзадачами, команда чисто европейского уровня, где много шведов. Кузьменко повезло, что он попал в такой клуб. В более серьёзном — другой спрос. Да, Андрей в большинстве решает, открывается, броски идут с хода, много добиваний — в этом ключе он будет и дальше действовать. Тем более что выступает в звене, где Петерссон многое на себя берёт — парень головастый, техничный. Но сольной игры уровня Капризова от Кузьменко мы не увидели.

По силам ли Кузьменко войти в элиту НХЛ? Нет. Игрок в НХЛ должен уметь взять на себя инициативу, подобрать шайбу в глубине, протащить её до ворот. Тот же Овечкин стал известен не только бросками из своего «офиса», мы же помним, как он был неудержим на льду, остановить его в чужой зоне было нереально. Другой вопрос, что и со своей нынешней манерой игры Кузьменко может стать таким своеобразным полпредом СКА в НХЛ», — приводит слова Панина «Спорт уик-энд».

В 27 играх Кузьменко отметился 13 голами и 12 результативными передачами, набрав в общей сложности 25 очков.