Нападающий «Ак Барса» Воронков может перейти в «Коламбус» после этого сезона

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков планирует продолжить карьеру в НХЛ в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает североамериканский портал The Athletic.

Ожидается, что 22-летний хоккеист подпишет контракт с «Коламбусом» после завершения нынешнего сезона в КХЛ. Воронков был выбран «Блю Джекетс» на драфте НХЛ в 2019 году в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

Дмитрий набрал 14 (7+7) очков в 28 матчах текущего чемпионата КХЛ. Всего в рамках регулярного сезона КХЛ Воронков сыграл 156 встреч, в которых отметился 56 (26+30) баллами.

После 39 матчей казанский «Ак Барс» набрал 43 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «барсы» сыграют с «Куньлунем» 19 декабря.