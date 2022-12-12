Кожевников: многие легионеры не приехали на Матч звёзд, вот их отношение к лиге и стране

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про отношение к легионерам в КХЛ и раскритиковал отсутствие показа Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2022 по общедоступным телеканалам.

«Напрасно все эти дни руководители клубов сотрясали воздух и обсуждали лимит на легионеров. В нынешней ситуации это в общем-то второстепенный вопрос, прерогатива государства, которое и содержит наш вид спорта. Кстати, я являюсь сторонником легионеров, но обратите внимание, что на Матч звёзд в Челябинск многие не доехали. Вот вам и их отношение к лиге и стране.



А вот отсутствие хоккея на ТВ руководителям клубов и лиги имело бы смысл обсудить — и как минимум вызвать ответственных на ковёр, потребовав телепоказа. Сегодня, когда от СМИ зависит половина успеха, КХЛ где-то на обочине. Вот с чем надо бороться!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в финале Фонбет Матча звёзд КХЛ дивизион Боброва обыграл дивизион Харламова со счётом 7:6.