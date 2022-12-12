В «Спартак» перешёл нападающий Владислав Джиошвили. Его старший брат играет за «Динамо»

Новичком системы московского «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили, сообщает официальный сайт красно-белых.

24-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодёжном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России. В прошлом сезоне Владислав набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии, а в нынешнем – стал третьим бомбардиром фарм-клуба «Авангарда», набрав 15 (7+8) очков в 30 играх ВХЛ за «Омские Крылья».

Отметим, что Владислав является младшим братом нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили.

«Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.