В «Спартак» перешёл нападающий Владислав Джиошвили. Его старший брат играет за «Динамо»
Поделиться
Новичком системы московского «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили, сообщает официальный сайт красно-белых.
24-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодёжном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России. В прошлом сезоне Владислав набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии, а в нынешнем – стал третьим бомбардиром фарм-клуба «Авангарда», набрав 15 (7+8) очков в 30 играх ВХЛ за «Омские Крылья».
Отметим, что Владислав является младшим братом нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили.
«Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
Новость по теме«Авангард» арендовал голкипера московского «Спартака»
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
20:03
-
19:47
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:01
-
17:37
-
17:22
-
17:03
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:38
-
14:04
-
13:29
-
13:04
-
12:28
-
12:05
-
11:36
-
11:10
-
10:55
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
09:17
-
08:58
-
08:47
-
08:30
Партнерский контент