Защитник СКА Никишин: люблю готовиться к сезону индивидуально, но без сборов никуда

Защитник петербургского СКА Александр Никишин рассказал о своей подготовке к сезону.

«Думаю, все предпочитают работать самостоятельно. Потому что ты знаешь свои плюсы и минусы, где и что подтянуть. Или от чего из-за старых травм стоит отказаться. Много нюансов. Я люблю готовиться индивидуально, но без сборов никуда. И без тренировок во время отдыха тоже. Иначе приедешь с лишним весом и только усложнишь себе подготовку», — заявил Никишин RT.

В 40 матчах в текущем регулярном сезоне КХЛ 21-летний защитник набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+17».

Санкт-петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем» 19 декабря.