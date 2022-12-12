Защитник СКА Никишин: люблю готовиться к сезону индивидуально, но без сборов никуда
Поделиться
Защитник петербургского СКА Александр Никишин рассказал о своей подготовке к сезону.
«Думаю, все предпочитают работать самостоятельно. Потому что ты знаешь свои плюсы и минусы, где и что подтянуть. Или от чего из-за старых травм стоит отказаться. Много нюансов. Я люблю готовиться индивидуально, но без сборов никуда. И без тренировок во время отдыха тоже. Иначе приедешь с лишним весом и только усложнишь себе подготовку», — заявил Никишин RT.
В 40 матчах в текущем регулярном сезоне КХЛ 21-летний защитник набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+17».
Санкт-петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем» 19 декабря.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:03
-
19:47
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:01
-
17:37
-
17:22
-
17:03
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:38
-
14:04
-
13:29
-
13:04
-
12:28
-
12:05
Партнерский контент