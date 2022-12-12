Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал, как устроена работа видеоаналитиков в НХЛ и АХЛ

Форвард «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал, как устроена работа видеоаналитиков в НХЛ и АХЛ.

«Видеособрания от наших практически не отличаются. Также смотрим видео практически каждый день, что в НХЛ, что в АХЛ. В «Иглз» (фарм-клуб «Колорадо Эвеланш». — Прим. «Чемпионата») бывает ещё и разбор тренировок по видео. Вот с таким нигде не сталкивался. Прям могут сказать, кто где не доработал. Кому-то при всех, меня отдельно тренер вызывал. Когда только спустили после Финляндии в играх АХЛ всё было хорошо, а вот тренировался не особо усердно. Мне сказали, я согласился.



Мотивационных видео здесь не видел. Наверное, разница в менталитете или в Денвере просто такой подход.



Ещё вроде бы такое отличие есть. Не знаю, как сейчас в КХЛ, но в «Колорадо» на лавке во время матча есть штуки три айпада. Ты можешь приехать и посмотреть свою предыдущую смену. Причём это стандарт – сам много раз так делал. Если не дотягиваешься сам, то просишь любого тренера. Он тебе передаёт.



Послематчевый процесс ничем не отличается. Так же тебе присылают на почту смены, на следующей день вешают подробную стату в раздевалке», — написал Мальцев.

Напомним, 24-летний россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ и сейчас проходит процесс восстановления после проведённой операции.