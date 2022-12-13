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Игорь Шестёркин переиграл Джека Хьюза во время буллита. Видео

Игорь Шестёркин переиграл Джека Хьюза во время буллита. Видео
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.

На 33-й минуте гостям встречи предоставилась уникальная возможность увеличить счёт после реализации буллита. К шайбе подъехал американский форвард Джек Хьюз. Но забить нападающему не вышло. Российский голкипер Игорь Шестёркин перехитрил соперника и оставил ворота «сухими» после исполнения будлита.

ВИДЕО

На момент написания новости Шестёркин совершил уже 25 сейвов, но пропустил три гола. За хозяев забивали Крис Крайдер, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей отличились Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер и всё тот же Хьюз.

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