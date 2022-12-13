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Голевой пас Никиты Зайцев помог «Оттаве» всухую обыграть «Анахайм»

Голевой пас Никиты Зайцев помог «Оттаве» всухую обыграть «Анахайм»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Уже на шестой минуте первого игрового отрезка канадский нападающий Паркер Келли открыл счёт в матче. Голевой пас на Келли отдал российский защитник Никита Зайцев. А на 11-й минуте игры американский форвард Алекс Дебринкэт удвоил преимущество своей команды. Ему же с пасами помогли канадцы Клод Жиру и Тома Шабо. Больше во втором периоде никто не отличился.

В середине третьего игрового отрезка, на 52-й минуте матча, Дебринкэт оформил дубль в ворота гостей. В этот раз ему пасом помог американский форвард Дрейк Батерсон.

Российский защитник хозяев Никита Зайцев заработал коэффициент полезности «+1». Защитник гостей из России Дмитрий Куликов очков не набрал, но его показатель эффективности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Баклунд, Тоффоли) – 25:04 (5x4)   1:1 Андерсон (Слафковски, Харрис) – 41:40 (5x5)   2:1 Дак – 65:00 (ПБ)
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