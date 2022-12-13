Голевой пас Никиты Зайцев помог «Оттаве» всухую обыграть «Анахайм»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Уже на шестой минуте первого игрового отрезка канадский нападающий Паркер Келли открыл счёт в матче. Голевой пас на Келли отдал российский защитник Никита Зайцев. А на 11-й минуте игры американский форвард Алекс Дебринкэт удвоил преимущество своей команды. Ему же с пасами помогли канадцы Клод Жиру и Тома Шабо. Больше во втором периоде никто не отличился.



В середине третьего игрового отрезка, на 52-й минуте матча, Дебринкэт оформил дубль в ворота гостей. В этот раз ему пасом помог американский форвард Дрейк Батерсон.



Российский защитник хозяев Никита Зайцев заработал коэффициент полезности «+1». Защитник гостей из России Дмитрий Куликов очков не набрал, но его показатель эффективности – «-1».