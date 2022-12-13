Голевая Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэтт Болди и Фредерик Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт одну результативную передачу. На счету Капризова 17 голов и 18 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ, в котором он сыграл 27 матчей.

Единственную шайбу «Эдмонтона» забросил Зак Хайман. Ему ассистировали Тайсон Бэрри Коннор Макдэвид.

Для «Миннесоты» эта победа стала второй кряду. В предыдущей встрече клуб также встречался с «Эдмонтоном» и обыграл его со счётом 5:2.

В параллельном матче «Сент-Луис» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилла».