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Голевая Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

Голевая Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэтт Болди и Фредерик Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт одну результативную передачу. На счету Капризова 17 голов и 18 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ, в котором он сыграл 27 матчей.

Единственную шайбу «Эдмонтона» забросил Зак Хайман. Ему ассистировали Тайсон Бэрри Коннор Макдэвид.

Для «Миннесоты» эта победа стала второй кряду. В предыдущей встрече клуб также встречался с «Эдмонтоном» и обыграл его со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 12:36 (5x4)   1:1 Хайман (Бэрри, Макдэвид) – 14:01 (5x4)   2:1 Годро (Болди) – 29:39 (5x5)

В параллельном матче «Сент-Луис» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилла».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шенн (Кайру, Крюг) – 62:23 (3x3)
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