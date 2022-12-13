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Панарин обогнал Кучерова и вышел на второе место ассистентской гонки НХЛ

Панарин обогнал Кучерова и вышел на второе место ассистентской гонки НХЛ
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий Артемий Панарин по ходу матча записал на свой счёт результативную передачу. Он ассистировал Филипу Хитилу в моменте с решающим голом в овертайме. Для Панарина этот ассист стал 29-м в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Он обошёл российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова и вышел на второе место в списке ассистентов лиги.

Лучшим ассистентом лиги на данный момент является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 30 результативных передач.

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