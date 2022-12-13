Вратарь «Миннесоты» Флёри повторил достижение Патрика Руа и Терри Савчука
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В этом матче голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри одержал свою 10-ю победу в сезоне. Это 18-й раз в карьере, когда 38-летний вратарь достигал 10 и более побед. По этому показателю Флёри повторил достижение Патрика Руа и Терри Савчука. Рекорд принадлежит Мартину Бродо, он одерживал 10+ побед в 20 сезонах.
После победы «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. В следующем матче «дикари» сыграют с «Детройтом» 15 декабря.
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