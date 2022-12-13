Флёри вышел на третье место в истории НХЛ по общим победам в регулярке и плей-офф

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Эта победа стала для голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флёри 1125-й в регулярке и плей-офф, сообщает StatsCentre в своём «твиттере». 38-летний вратарь вышел на третье место в истории НХЛ, обойдя Эда Белфора. Лидерами по этому показателю являются Патрик Руа (1276) и Мартин Бродо (1471).

После победы «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. В следующем матче «дикари» сыграют с «Детройтом» 15 декабря (3:30 мск).