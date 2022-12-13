Герсонский рассказал про философию Кравеца в «Авангарде»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, в чём, по его мнению, состоит философия главного тренера клуба Михаила Кравеца.

«На мой взгляд, у Кравеца философия игры состоит в том, чтобы как можно больше владеть шайбой. То есть чем меньше она у соперника, тем меньше тот создаст моментов. Так что «Авангард» теперь больше владеет шайбой, но иногда это идёт в ущерб. И всё же общая картина того, что в обороне стало меньше ошибок, присутствует. Потому что философия игры Кравеца разгрузила защитников и они стали быстрее восстанавливаться.

Хартли же много внимания уделял тому, чтобы правильно построить оборону и с места отбора перейти в атаку. Там каждый игрок знал манёвр на случай перехвата. Я не говорю о том, что какая-то из этих систем верная, а другая – нет. В этих элементах вижу разницу в работе тренеров», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

После 39 матчей омский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.