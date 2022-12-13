Герсонский рассказал про философию Кравеца в «Авангарде»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, в чём, по его мнению, состоит философия главного тренера клуба Михаила Кравеца.
«На мой взгляд, у Кравеца философия игры состоит в том, чтобы как можно больше владеть шайбой. То есть чем меньше она у соперника, тем меньше тот создаст моментов. Так что «Авангард» теперь больше владеет шайбой, но иногда это идёт в ущерб. И всё же общая картина того, что в обороне стало меньше ошибок, присутствует. Потому что философия игры Кравеца разгрузила защитников и они стали быстрее восстанавливаться.
Хартли же много внимания уделял тому, чтобы правильно построить оборону и с места отбора перейти в атаку. Там каждый игрок знал манёвр на случай перехвата. Я не говорю о том, что какая-то из этих систем верная, а другая – нет. В этих элементах вижу разницу в работе тренеров», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
После 39 матчей омский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.
- 13 декабря 2022
-
11:24
-
11:08
-
10:56
-
10:33
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12