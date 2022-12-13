Сборная Канады опубликовала окончательную заявку на МЧМ-2023

Официальный сайт Федерации хоккея Канады опубликовал окончательную заявку молодёжной сборной на МЧМ-2023.

В неё вошли 22 игрока, в том числе фавориты драфта НХЛ-2023 – форварды Коннор Бедард («Реджайна», WHL) и Адам Фантилли (университет Мичигана, NCAA), а также нападающий «Сиэтла» Шейн Райт.

Вратари: Бенджамин Годро, Томас Милик;



Защитники: Нолан Аллан, Итан Дель Мастро, Тайсон Хиндс, Кевин Корчински, Джек Матье, Олен Целльвегер, Брандт Кларк;



Нападающие: Кэйден Банкир, Коннор Бедард, Колтон Дак, Зак Дин, Адам Фантилли, Нэтан Гоше, Зак Остапчук, Бреннан Отман, Джошуа Руа, Рид Шефер, Логан Станковен, Дилан Гюнтер, Шейн Райт.

Напомним, МЧМ-2023 пройдёт в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.