Шинкарук — об имени: оно определённо уникально, моей маме всегда нравилось имя Хантер

Нападающий «Нефтехимика» Хантер Шинкарук рассказал о начале своей карьеры и объяснил своё необычное имя.

«Как складывалась моя хоккейная карьера? Родился в Калгари, провинция Альберта. Это в Канаде. Начал заниматься хоккеем с двух лет. Мои родители приобщали меня и мою сестру Савайю с раннего возраста ко всем видам спорта, но я влюбился в хоккей.



Мне посчастливилось осуществить в хоккее многие из моих детских мечтаний. Так, в 2013 году я был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Ванкувером». Я смог сыграть за него свой первый матч в НХЛ, прежде чем меня обменяли в команду моего родного города Калгари. С «Калгари» записал на свой счёт свои первые голы и очки в НХЛ. Это действительно было воплощением мечты, которой всегда буду гордиться.



Сейчас провожу десятый сезон в профессиональном хоккее, этот вид спорта по-прежнему моя самая большая страсть и радость в жизни, и чувствую невероятную гордость и благодарность за то, что это моя работа.

Интересное имя? Оно определённо уникально. Я думаю, что моей маме всегда очень нравилось имя Хантер, и когда родители узнали, что у них будет мальчик, то сразу определились с именем: Хантер. Согласен, что моё имя соответствует моему амплуа, манере игры. Будучи нападающим, я должен создавать моменты, забивать голы, что и я стараюсь делать в каждой игре», — приводит слова Шинкарука сайт «Нефтехимика».

28-летний канадец в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых набрал пять (2+3) очков.