Третьяк: вызов Серебрякова, Дорожко и Коновалова на Кубок Первого канала — это аванс

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вызов в сборную России вратарей Никиты Серебрякова, Максима Дорожко и Ильи Коновалова.
«Они достойно играют в своих клубах, поэтому это наше будущее. Для этого их взяли посмотреть на таком уровне, чтобы они показали своё мастерство. Это здорово, что у нас есть возможность проверять молодых вратарей, и раз их тренеры вызывают, то верят в них, что они сыграют хорошо.
Думаю, это аванс для них, они зарекомендовали себя и показывают стабильную и хорошую игру», — заявил Третьяк ТАСС.
Напомним, с 15 по 18 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдёт Кубок Первого канала – 2022. В турнире, помимо неё, примут участие сборные Беларуси и Казахстана. В этом году сборная России отстранена от Еврохоккейтура.
- 13 декабря 2022
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