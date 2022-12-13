«Чикаго» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча начнётся в 5:00

В ночь на 14 декабря на стадионе «Юнайтед-центр» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча запланировано на 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Эта первая встреча команд в текущем сезоне.

Клуб из столицы США подходит к матчу с четырьмя победами подряд. Разница заброшенных и пропущенных шайб в этих матчах составляет 16:6. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забрасывает в пустые ворота в трёх последних матчах. Всего на счету 37-летнего форварда 797 забитых голов, до второго места в списке лучших снайпера НХЛ Горди Хоу осталось четыре шайбы.

«Чикаго» потерпел три поражения в последних трёх матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции.