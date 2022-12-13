Гендиректор «Трактора» назвал возможное время проведения игры сборной России в Челябинске
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал слова президента ФХР Владислава Третьяка о возможном проведении игры сборной России в Челябинске.
«Могу подтвердить то, что губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и президент ФХР Владислав Александрович Третьяк обсудили приезд сборной России в Челябинск. Уверен, это вызовет огромный ажиотаж.
Вероятное время проведения матча – май, до этого плотный календарь матчей КХЛ. ФХР прорабатывает возможные варианты по формату игры», — цитирует Савина «РБ Спорт».
Напомним, накануне Третьяк после Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2022 анонсировал возможный матч национальной сборной в Челябинске.
С 15 по 18 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдёт Кубок Первого канала – 2022.
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