Гендиректор «Трактора» назвал возможное время проведения игры сборной России в Челябинске

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал слова президента ФХР Владислава Третьяка о возможном проведении игры сборной России в Челябинске.

«Могу подтвердить то, что губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и президент ФХР Владислав Александрович Третьяк обсудили приезд сборной России в Челябинск. Уверен, это вызовет огромный ажиотаж.

Вероятное время проведения матча – май, до этого плотный календарь матчей КХЛ. ФХР прорабатывает возможные варианты по формату игры», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, накануне Третьяк после Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2022 анонсировал возможный матч национальной сборной в Челябинске.

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