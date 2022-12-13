Кузнецов рассказал о цели «Вашингтона» на регулярный сезон

Победа над «Виннипег Джетс» (5:2) стала для «Вашингтон Кэпиталз» четвёртой подряд, клуб из столицы США – в двух очках от зоны плей-офф. В связи с этим российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов назвал цель команды на регулярный сезон.
«Мы говорили о том, что надо выйти выше рубежа 50% набранных очков из возможных. Это наша цель, вы ведь знаете. То, что нам удалось выиграть четыре игры кряду, очень важно, но я думаю, что в следующем поединке, на глазах у своих болельщиков (с «Чикаго». — Прим. «Чемпионата»), мы будем представлять собой ещё большую угрозу. Надо просто играть в свою игру так, как мы делали это в первых двух периодах матча с «Виннипегом», — приводит слова Кузнецова RMNB.
В 30 матчах «Вашингтон» набрал 32 очка, что составляет 53,3% максимально возможного количества.
- 13 декабря 2022
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