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Сушинский рассказал, видит ли смысл в Кубке Первого канала без европейских сборных

Сушинский рассказал, видит ли смысл в Кубке Первого канала без европейских сборных
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Бывший игрок сборной России Максим Сушинский рассказал о проведении Кубка Первого канала без европейских сборных.

«Играть-то надо ребятам где-то. Всё равно сборная собираться должна. Это время когда-то же закончится. Надеюсь, что побыстрее закончится. Чтобы вышли на международную арену, а не играли между собой. Но надо, надо, конечно, поддерживать интерес к хоккею. Понятно, что, скорее всего, он будет намного ниже. Но может быть, и нет: народ скучает по хоккею», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.

В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, примут участие только сборные Беларуси и Казахстана.

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