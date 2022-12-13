Сушинский рассказал, видит ли смысл в Кубке Первого канала без европейских сборных

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский рассказал о проведении Кубка Первого канала без европейских сборных.

«Играть-то надо ребятам где-то. Всё равно сборная собираться должна. Это время когда-то же закончится. Надеюсь, что побыстрее закончится. Чтобы вышли на международную арену, а не играли между собой. Но надо, надо, конечно, поддерживать интерес к хоккею. Понятно, что, скорее всего, он будет намного ниже. Но может быть, и нет: народ скучает по хоккею», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.



В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, примут участие только сборные Беларуси и Казахстана.