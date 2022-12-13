Гендиректор «Адмирала»: из-за нового лимита на легионеров больше всего пострадаем мы

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал о новом лимите на легионеров, вступающем в силу со следующего сезона в КХЛ.

«Как прокомментирую новый лимит на легионеров? Ни к чему хорошему это не приведёт. У нас в клубе сумма останется на легионеров та же. Из всех команд пострадает больше всех «Адмирал». Нашему клубу всего 10 лет, академия не успела вырастить своих игроков. Жалко. Игроки иностранные приезжают во Владивосток проявить себя, как и наши российские игроки, заявить о себе, чтобы попасть в топовую команду. Тяжело будет найти игроков в соотношении цена – качество, дёшево и сердито, как говорится.



В нынешнее время нужно стараться делать так, чтобы больше иностранцев приезжало. Они приезжают сюда с детьми, с жёнами, кто-то с родителями. После игр приезжают домой – делятся. Чем больше иностранцев будет приезжать, тем больше будет распространяться позитивной информации о России. В этой ситуации мнение клубов не было учтено», — цитирует Ана Metaratings.ru.

Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров с пяти до трёх.