НХЛ разрабатывает кодекс поведения болельщиков

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на заседании совета директоров НХЛ заявил о том, что лига разрабатывает кодекс поведения болельщиков, сообщает Daily Faceoff.

НХЛ разрабатывает кодекс в течение последних нескольких месяцев. Отмечается, что недавние инциденты, когда фанаты бросали предметы на лёд в Нью-Джерси, подпадают под этот кодекс, но не являются первопричиной его создания.

Напомним, в матче «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2) в одном из эпизодов игры зрители с трибун начали обильно закидывать лёд мусором. По этой причине командам пришлось уйти в раздевалку, потому что играть было невозможно. Зрители были в бешенстве из-за трёх отменённых голов «Нью-Джерси».

10 декабря в матче «Аризоны Койотс» и «Бостон Брюинз» (4:3) на трибуне подрались болельщики. Разнимать драку пришлось полицейским.