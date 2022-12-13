Юрий Новиков: голы Овечкина — это вопрос России, потому что они выходят за рамки спорта

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал последние голы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Голы Овечкина — это вопрос России, потому что они выходят за рамки спорта и в хорошем плане переходят в политическую плоскость. Интрига, которую держит Овечкин, нужна не только ему самому. Она обсуждается болельщиками во всём мире. Я ещё застал те времена, когда перед матчами у турнирных таблиц, вывешенных у стадионов, собирались на вид чудные болельщики и обсуждали, какая из команд сильнее. Волшебная сила хоккея и Овечкина в том, что он создаёт интригу, которая вовлекает людей в обсуждения и переживания, снижая отрицательный тонус, который сегодня существует в обществе. Всем сейчас нелегко, и Овечкин помогает нам погрузиться в другую атмосферу. Тысячи людей обсуждают и считают его шайбы. И это очень хорошо, это мирный соревновательный процесс.



То, что тренер выпускает его, когда соперник снимает вратаря, это хорошо. Пару лет назад «Вашингтон» играл в плей-офф и выигрывал в одну шайбу. На последней минуте соперник снял вратаря, и кто-то из игроков «Кэпиталз» не попал в пустые ворота. Вбрасывание назначили в зоне «Вашингтона», соперник его выиграл, забил и выиграл матч. Был проигран матч и вся серия вместе с ним. Вот что такое бросок в пустые ворота! Последние голы Овечкина – это следствие того, что и его команда заставила соперника снять вратаря. Это следствие драматургии всей игры. Соперник вынужден был это сделать, чтобы спасти игру, а тренер «Вашингтона» выпустил сильнейших игроков. Надо заставить соперника оказаться в этой ситуации», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

На счету 37-летнего россиянина 797 шайб в Национальной хоккейной лиге. До второго места в списке лучших снайперов лиги, которое занимает Горди Хоу, ему осталось забросить четыре шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки — 97 голов.