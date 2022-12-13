The Hockey Writers: в следующем сезоне «Флорида» постарается избавиться от Бобровского

Журналист Шейн Сени в статье на портале The Hockey Writers оценил вратарский тандем «Флориды Пантерз» и заявил, что «пантеры» постараются найти варианты обмена российского голкипера Сергея Бобровского.
«Один из самых дорогих вратарей во всей НХЛ Сергей Бобровский — это тот человек, с которого «пантеры», вероятно, хотели бы начать разгружать зарплатную ведомость следующим летом. Если генеральный менеджер команды Зито сможет убедить кого-то взять Сергея за 50 процентов его зарплаты и при условии согласия российского вратаря уйти, Билл примет соответствующее решение в мгновение ока.
«Флорида» — команда Спенсера Найта в обозримом будущем. В следующем сезоне его зарплата вырастет до $ 4,5 млн. Я не сомневаюсь, что Зито сделает всё, что в его силах, чтобы попытаться обменять Бобровского до того, как зарплата Найта вырастет, поскольку $ 14 млн (зарплата Бобровского плюс будущая зарплата Найта) не являются хорошим бизнес-решением для любого менеджера», — сказано в статье.
- 13 декабря 2022
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