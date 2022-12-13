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Овечкин ответил на вопрос, понимают ли его сыновья важность рекордов отца

Овечкин ответил на вопрос, понимают ли его сыновья важность рекордов отца
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, понимают ли его сыновья важность рекорда, к которому приближается их отец. У 37-летнего форварда два сына: четырёхлетний Сергей и двухлетний Илья.

«Сергей всё знает. Он знает, против кого мы будем играть, он знает игроков, так что он в этом заинтересован», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Россиянин также добавил, что Илья ещё слишком молод, чтобы всё понять.

Напомним, ранее в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2. Овечкин поставил точку в матче голом в пустые ворота.

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