Овечкин ответил на вопрос, понимают ли его сыновья важность рекордов отца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, понимают ли его сыновья важность рекорда, к которому приближается их отец. У 37-летнего форварда два сына: четырёхлетний Сергей и двухлетний Илья.
«Сергей всё знает. Он знает, против кого мы будем играть, он знает игроков, так что он в этом заинтересован», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Россиянин также добавил, что Илья ещё слишком молод, чтобы всё понять.
Напомним, ранее в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2. Овечкин поставил точку в матче голом в пустые ворота.
- 13 декабря 2022
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