Шестёркин ударил форварда «Нью-Джерси» Хьюза после того, как он влетел во вратаря
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сдержался и ударил нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В одном из эпизодов встречи форвард «дьяволов» потерял равновесие и врезался во вратаря «рейнджеров». Шестёркин выставил грудь, приняв удар Хьюза, после чего ударил нападающего ловушкой, по инерции прижав того ко льду. В этом эпизоде ни один из хоккеистов не пострадал.
Напомним, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
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