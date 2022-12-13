Защитник «Вашингтона» нецензурно высказался, отреагировав на близость Овечкина к 800 голам

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон эмоционально поделился мнением о погоне российского одноклубника Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам. Хоккеист нецензурно высказался, отреагировав на близость 37-летнего капитана «столичных» к отметке в 800 заброшенных шайб.

«Чёртово (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») безумие», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2. Овечкин поставил точку в матче голом в пустые ворота.

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