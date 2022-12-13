Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь «Тампы»: Кочетков — лучший в «Каролине», он только и делает, что побеждает

Экс-вратарь «Тампы»: Кочетков — лучший в «Каролине», он только и делает, что побеждает
Комментарии

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги Майк Маккенна поделился мнением об игре российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Кроме того, экс-хоккеист ответил на вопрос, достоин ли страж ворот «ураганов» «Колдер Трофи» приза, вручаемого лучшему новичку НХЛ.

«Насчёт «Колдера» пока не уверен, посмотрим, сколько матчей он сыграет. Но он должен быть их вратарём. Сейчас он лучший в «Каролине», он только и делает, что побеждает», — сказал Маккенна в эфире SiriusXM NHL Network Radio.

Напомним, Маккенна за свою карьеру поиграл за такие клубы, как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс», «Аризона Койотс», «Даллас Старз», «Оттава Сенаторз», «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз».

Новость по теме
Защитник «Каролины»: Кочетков — атлетичный вратарь, который совершает большие сейвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022