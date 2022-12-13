Экс-вратарь «Тампы»: Кочетков — лучший в «Каролине», он только и делает, что побеждает

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги Майк Маккенна поделился мнением об игре российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Кроме того, экс-хоккеист ответил на вопрос, достоин ли страж ворот «ураганов» «Колдер Трофи» приза, вручаемого лучшему новичку НХЛ.

«Насчёт «Колдера» пока не уверен, посмотрим, сколько матчей он сыграет. Но он должен быть их вратарём. Сейчас он лучший в «Каролине», он только и делает, что побеждает», — сказал Маккенна в эфире SiriusXM NHL Network Radio.

Напомним, Маккенна за свою карьеру поиграл за такие клубы, как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс», «Аризона Койотс», «Даллас Старз», «Оттава Сенаторз», «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз».