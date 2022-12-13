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Тренер «Чикаго» вспомнил дебютный матч Овечкина в НХЛ. Тогда Ричардсон ещё был игроком

Тренер «Чикаго» вспомнил дебютный матч Овечкина в НХЛ. Тогда Ричардсон ещё был игроком
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон вспомнил первый матч российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Бывший игрок тогда выступал за «Коламбус Блю Джекетс».

«Он забил два гола. Я был на льду только во время одного, хотя… Из того вечера я помню только то, как он объехал защитника, забил два гола, они выиграли со счётом 3:2… Он был влиятельным игроком с первого дня и остаётся им до сих пор», — приводит слова Ричардсона журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс». За 18 сезонов в лиге российский нападающий забил 797 голов. Ричардсон с сезона-2021/2022 возглавляет «Чикаго».

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