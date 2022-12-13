Капитан «Ванкувера» Бо Хорват отказался от нового контракта на сумму $ 64 млн

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват отказался от нового контракта с клубом, сообщает Daily Hive.

Отмечается, что 27-летний канадский хоккеист отверг предложение на общую сумму $ 64 млн. «Ванкувер» собирался переподписать соглашение с капитаном на восемь лет, в среднем за год ему хотели платить $ 8 млн.

Напомним, после текущего сезона у Хорвата подходит к концу пятилетний контракт с кэпхитом $ 5,5 млн. Канадский нападающий подписал его в сезоне-2017/2018, общая сумма сделки составила $ 33 млн. В нынешнем сезоне капитан «косаток» принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил 20 голов. Бо Хорват является лучшим снайпером «Ванкувера» в текущем сезоне НХЛ.