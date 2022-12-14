Капитан «Ванкувера» Бо Хорват выступил с заявлением относительно своего будущего в клубе

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват отреагировал на слухи о том, что он отказался подписывать новый контракт с клубом.
«Я полностью сосредоточен на этом сезоне и игре за «Ванкувер». Стремлюсь помогать команде всем, чем только могу. Больше я не собираюсь комментировать эту ситуацию до конца сезона», — цитирует Хорвата пресс-служба канадского клуба.
Ранее сообщалось, что Хорват отказался от нового контракта с клубом. 27-летний канадский хоккеист отверг предложение на общую сумму $ 64 млн. «Ванкувер» собирался переподписать соглашение с капитаном на восемь лет, в среднем за год ему хотели платить $ 8 млн.
Напомним, после текущего сезона у Хорвата подходит к концу пятилетний контракт с кэпхитом $ 5,5 млн. Канадский нападающий подписал его в сезоне-2017/2018, общая сумма сделки составила $ 33 млн. В нынешнем сезоне капитан «косаток» принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил 20 голов. Бо Хорват является лучшим снайпером «Ванкувера» в текущем сезоне НХЛ.
- 14 декабря 2022
-
03:03
-
02:56
-
02:53
- 13 декабря 2022
-
23:40
-
23:25
-
22:54
-
22:19
-
21:58
-
21:26
-
21:00
-
20:58
-
20:29
-
19:56
-
19:53
-
19:28
-
18:57
-
18:20
-
17:51
-
17:24
-
17:21
-
16:53
-
16:11
-
15:53
-
15:34
-
15:23
-
15:01
-
14:34
-
14:13
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:27
-
13:00
-
12:53
-
12:45