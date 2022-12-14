Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват выступил с заявлением относительно своего будущего в клубе

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват выступил с заявлением относительно своего будущего в клубе
Комментарии

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват отреагировал на слухи о том, что он отказался подписывать новый контракт с клубом.

«Я полностью сосредоточен на этом сезоне и игре за «Ванкувер». Стремлюсь помогать команде всем, чем только могу. Больше я не собираюсь комментировать эту ситуацию до конца сезона», — цитирует Хорвата пресс-служба канадского клуба.

Ранее сообщалось, что Хорват отказался от нового контракта с клубом. 27-летний канадский хоккеист отверг предложение на общую сумму $ 64 млн. «Ванкувер» собирался переподписать соглашение с капитаном на восемь лет, в среднем за год ему хотели платить $ 8 млн.

Напомним, после текущего сезона у Хорвата подходит к концу пятилетний контракт с кэпхитом $ 5,5 млн. Канадский нападающий подписал его в сезоне-2017/2018, общая сумма сделки составила $ 33 млн. В нынешнем сезоне капитан «косаток» принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забил 20 голов. Бо Хорват является лучшим снайпером «Ванкувера» в текущем сезоне НХЛ.

Новость по теме
Капитан «Ванкувера» Бо Хорват отказался от нового контракта на сумму $ 64 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022