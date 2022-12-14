Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов забил первый гол в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче 1:1.
На 12-й минуте встречи российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов с передачи канадского форварда Райлли Смита и шведского нападающего Вильяма Карлссона забил свой первый гол в карьере в Национальной хоккейной лиге.
Для Мироманова этот матч — шестой в нынешнем сезоне НХЛ. В сезоне-2021/2022 Даниил провёл в НХЛ за «Вегас Голден Найтс» 11 игр, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, летом «Вегас» продлил контракт с Миромановым на два года. Средняя заработная плата российского хоккеиста составляет $ 762 500 в год.
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