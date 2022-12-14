Александр Овечкин забросил 799-ю шайбу в карьере в НХЛ, оформив дубль в ворота «Чикаго»
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит период период. Счёт в матче ы пользу гостей – 2:0.
На 9-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин сумел оформить дубль.
Уже на 25-й секунде игры Овечкин забросил своб 798-ю шайбу в рамках НХЛ. Ему ассистировали Джон Карлсон и Конор Шири.
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