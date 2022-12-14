Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до двух голов
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:1.
Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи сразу двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 19 голов в сезоне и 799 голов за карьеру в НХЛ.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до двух шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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