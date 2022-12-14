Александр Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз, побив рекорд лиги по этому показателю

В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:2.



Уже на 25-й секунде игры российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 798-ю шайбу в рамках НХЛ. Ему ассистировали Джон Карлсон и Конор Шири.



Таким образом, Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз для себя. Он установил новый рекорд лиги. Ранее наивысший результат по этому показателю принадлежал Яромиру Ягру, который 135 раз становился автором первого гола в матче регулярных чемпионатов в североамериканской лиге.