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Александр Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз, побив рекорд лиги по этому показателю

Александр Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз, побив рекорд лиги по этому показателю
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:2.

Уже на 25-й секунде игры российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 798-ю шайбу в рамках НХЛ. Ему ассистировали Джон Карлсон и Конор Шири.

Таким образом, Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз для себя. Он установил новый рекорд лиги. Ранее наивысший результат по этому показателю принадлежал Яромиру Ягру, который 135 раз становился автором первого гола в матче регулярных чемпионатов в североамериканской лиге.

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