Александр Овечкин вышел на третье место по количеству голов на первых минутах в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:2.



Уже на 25-й секунде игры российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 798-ю шайбу в рамках НХЛ. Ему ассистировали Джон Карлсон и Конор Шири.



Таким образом, Овечкин стал третьим в истории лиги по количеству заброшенных шайб на первых минутах матча. Ему удалось забить на первой минуте 12-й раз в карьере. Рекорд же принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. У него 14 таких голов. Второе место у Марка Мессье, который имеет на своём счету 13 голов на первых минутах.