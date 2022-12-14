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Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в регулярке и плей-офф НХЛ

Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в регулярке и плей-офф НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:2.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 19 голов в сезоне и 799 голов за карьеру в НХЛ.

Этот дубль позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 871 гол. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.

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