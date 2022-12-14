Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ, оформив хет-трик в ворота «Чикаго»

В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 5:2.
На 47-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу, оформив хет-трик в матче. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой россиянин Евгений Кузнецов.
Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ.
Также Овечкин стал третьим в истории лиги по количеству заброшенных шайб на первых минутах матча. Ему удалось забить на первой минуте 12-й раз в карьере. Рекорд же принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. У него 14 таких голов.
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