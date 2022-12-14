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4 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

4 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Примечательно, что при третьем взятии ворот голевой пас Овечкину отдал другой россиянин Евгений Кузнецов. Также в составе гостей отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.

У «Чикаго Блэкхоукс» авторами заброшенных шайб стали Тайлер Джонсон, Джонатан Тэйвз и Макс Доми.

Таким образом, «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Шири) – 00:24 (5x5)   0:2 Овечкин (Шири, Милано) – 08:14 (5x4)   1:2 Джонсон (Маккейб, Хайра) – 19:00 (5x5)   1:3 ван Римсдайк (Овечкин, Строум) – 24:56 (5x5)   2:3 Тэйвз (Рэддиш) – 31:38 (5x4)   2:4 Дауд (Хэтэуэй, Обе-Кюбель) – 37:18 (5x5)   2:5 Овечкин (Манта, Кузнецов) – 46:34 (5x5)   2:6 Манта (Дженсен) – 48:59 (5x5)   3:6 Доми (Митчелл, Кейн) – 58:51 (5x5)   3:7 Орлов (Обе-Кюбель, Хэтэуэй) – 59:24 (5x5)
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