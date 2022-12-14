4 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Примечательно, что при третьем взятии ворот голевой пас Овечкину отдал другой россиянин Евгений Кузнецов. Также в составе гостей отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.
У «Чикаго Блэкхоукс» авторами заброшенных шайб стали Тайлер Джонсон, Джонатан Тэйвз и Макс Доми.
Таким образом, «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.
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