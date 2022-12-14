Александр Овечкин установил рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Российский форвард открыл счёт в матче на 25-й секунде первого периода, установив новый рекорд НХЛ. Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз для себя. Ранее наивысший результат по этому показателю принадлежал Яромиру Ягру, который 135 раз становился автором первого гола в матче регулярных чемпионатов в североамериканской лиге.

Помимо этого, Овечкин установил ещё один рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил 66-ю шайбу в гостевых матчах, благодаря которой открыл счёт во встрече. Таким образом, 37-летний российский нападающий побил рекорд Халла по количеству стартовых голов в гостевых матчах.