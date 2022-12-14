Эмоции Александра Овечкина после хет-трика и 800-го гола в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



На 47-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу, оформив хет-трик в матче. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой россиянин Евгений Кузнецов.



Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ.



Хоккеист испытал невероятные эмоции после заброшенной столь важной шайбы для него.



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После этого гола вся команда высыпала на лёд, чтобы поздравить россиянина с великим достижением. Болельщики на трибунах ликовали.