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Эмоции Александра Овечкина после хет-трика и 800-го гола в НХЛ. Видео

Эмоции Александра Овечкина после хет-трика и 800-го гола в НХЛ. Видео
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

На 47-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу, оформив хет-трик в матче. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой россиянин Евгений Кузнецов.

Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ.

Хоккеист испытал невероятные эмоции после заброшенной столь важной шайбы для него.

ВИДЕО

После этого гола вся команда высыпала на лёд, чтобы поздравить россиянина с великим достижением. Болельщики на трибунах ликовали.

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
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