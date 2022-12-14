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Александр Овечкин стал третьим игроком с 800+ голами в истории НХЛ

Александр Овечкин стал третьим игроком с 800+ голами в истории НХЛ
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В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Также Овечкин стал третьим в истории лиги по количеству голов на первых минутах игры. Ему удалось забить на первой минуте 12-й раз в карьере. Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На его счету 14 таких голов.

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