Мощный крик Овечкина после 800-го гола за карьеру в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Сегодняшний матч 37-летний форвард проводил с включённым микрофоном. После завершения встречи пресс-служба НХЛ опубликовала видео, на котором запечатлена яркая реакция Овечкина на исторический 800-й гол. Третью шайбу в ворота «Чикаго» россиянин сопроводил мощным криком, после чего оказался в окружении партнёров.

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