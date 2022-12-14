Видео исторического 800-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 800. Эта отметка, помимо россиянина, покорялась лишь ещё двум хоккеистам: Горди Хоу (801) и Уйэну Гретцки (894).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.
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