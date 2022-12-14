Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто забивал 20+ шайб в 18 сезонах подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. В текущем сезоне на счету россиянина 20 шайб.
Овечкин забрасывал по 20+ шайб в каждом из 18 своих сезонов в лиге. Он стал третьим игроком в истории НХЛ, который минимум в 18 сезонах подряд добирался до этой отметки заброшенных шайб. На первом месте серия Горди Хоу (22 сезона), на втором – Брендана Шенахана (19).
По общему числу сезонов с 20+ шайбами Овечкин вышел на единоличное шестое место. Впереди идут Хоу (22), Рон Фрэнсис (20), Шенахан, Дэйв Андрейчук и Яромир Ягр (по 19).
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