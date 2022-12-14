Овечкин затратил 162 матча на путь от 700-го до 800-го гола в НХЛ. Раскладка по юбилеям

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Как сообщает Sportsnet Stats, российский форвард затратил 162 матча на путь от 700-го до 800-го гола в регулярных чемпионатах НХЛ.
Полная раскладка по юбилейным шайбам в карьере россиянина выглядит следующим образом: 167 матчей на путь от 0 до 100 голов в НХЛ, 130 — от 100 до 200, 178 — от 200 до 300, 162 — от 300 до 400, 168 — от 400 до 500, 190 — от 500 до 600, 155 — от 600 до 700 и 162 — от 700 до 800.
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